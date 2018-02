Kaczyński, Ziobro i Macierewicz "pożerają" demokrację. Happening we Wrocławiu

Instalacja stanęła w sobotę na wrocławskim rynku. Działacze, którzy zgromadzili się wokół instalacji rozdawali ulotki, rozmawiali z mieszkańcami i zachęcali ich od udziału w wyborach.

- Demokracja jest, niestety, w odwrocie, do władzy dochodzą prawicowi populiści. Nie tylko w Polsce, ale też w Turcji, na Węgrzech czy w Czechach. Przyczyną wzrostu ich popularności jest brak dbałości o demokrację. Nie możemy pozwolić na to, by tak słuszna idea była niszczona przez populistów - powiedziała "Gazecie Wyborczej" Małgorzata Tracz z Partii Zieloni.