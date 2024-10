Kaczyński zarządził wybory w PiS. To będzie najostrzejsza rozgrywka od lat

- Opanujcie się, koledzy. Prawica to nie jest Morawiecki, prawica to nie jest Czarnek, prawica to nie jest Ziobro, to nie jest Kaczyński, tylko to jesteśmy my, wszyscy. Jak będziecie takie rzeczy robić i publicznie w TVN-ach mówić to, co będzie na kongresie i sprzeciwiać się temu, co jest kierunkiem działania PiS, to działacie przeciwko prawicy i zwycięstwie Polski - mówił w Radiu Zet Przemysław Czarnek.