Kaczyński z prośbą do Hołowni? Jest wideo

Tym samym komentatorzy odnieśli się do sytuacji z Sejmu, która miała miejsce w listopadzie 2019 roku. To wtedy Elżbieta Witek anulowała głosowanie. Mówiła wtedy, że do drugiego głosowania musi dojść, bo podczas pierwszego doszło do rzekomej awarii maszyny, która zlicza głosy.