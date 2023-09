Kaczyński "wyciął" ją z list PiS. Minister Moskwa zabiera głos

Pojawiają się kolejne nazwiska osób, które znajdą się na listach Prawa i Sprawiedliwości. Są też wielcy nieobecni. Wiadomo już, że do Sejmu nie wystartuje minister klimatu Anna Moskwa. - Nigdy nie zabiegałam o miejsce na liście, o konkretną listę, wyrażałam jedynie ewentualną gotowość do startowania w wyborach - zapewniła. Moskwa dodała, że mimo to zamierza "całym sercem" angażować się w kampanię PiS-u.