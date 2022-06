Wpadki Kaczyńskiego. Od razu dwie. Zaczął mówić o dyktaturze i o Mejzie

Prezes PiS zaapelował do mieszkańców Grudziądza, by nie wierzyli w "bzdury" i głosili prawdę o rządach Zjednoczonej Prawicy. - Nie wierzcie w to, że Polska musi być nastawiona na to, by Donald Tusk robił wielką karierę. Krótko mówiąc: poprzyjcie i przekonujcie innych do poparcia w przyszłym roku PiS. To naprawdę najlepszy wybór dla Polski, to dobry rząd na trudne czasy - podsumował.