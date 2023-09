Kaczyński w Szczecinie. "Przeszkadzają, żeby osiągnąć ten punkt szczytowy"

- Mamy dzisiaj w Polsce taką sytuację, która jakoś można powiązać ze słowami naszego hymnu, chociaż to daleka analogia. Tam była mowa o drodze do ojczyzny pod przewodem Dąbrowskiego. Tu chodzi o inną drogę, ale też dla Polski ogromnie ważną. To jest taka droga w górę, którą idziemy od 8 lat, która prowadzi do Polski naprawdę silnej i bezpiecznej - zaczął prezes PiS.