Kaczyński naprawdę to powiedział. Nagle Tuska powiązał z Chinami

- Dzisiaj mamy do czynienia z dużymi trudnościami: wcześniej była to pandemia covid, obecnie wojna oraz kryzys globalny. Nie mamy zamiaru przyjmować polityki naszych przeciwników - my walczymy z napotkanymi problemami - mówił Kaczyński. Przyznał, że mamy wysoką inflację, ale mamy też wzrost płac. - Robimy co możemy, żeby bezrobocie nie przyszło do Polski i żebyśmy wyszli z inflacji. Jestem przekonany, że to się uda - przekonywał.