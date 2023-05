Kaczyński: Ustawa o 800 plus jeszcze w tej kadencji

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej powiedział, że rząd "przystąpił w tej chwili" do realizacji rozwiązań zapowiedzianych podczas ostatniej konwencji PiS. Chodzi o zwiększenie świadczeń z programu 500 plus do 800 zł, umożliwienie darmowych przejazdów państwowymi autostradami, a także wprowadzenie bezpłatnych leków dla dzieci do 18. roku życia oraz osób po 65. roku życia.