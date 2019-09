Kaczyński ujawniał oświadczenie majatkowe na koniec kadencji. Są niespodzianki

71 tysięcy złotych – tyle na koniec kadencji zaoszczędził prezes PiS Jarosław Kaczyński. Z oświadczenia złożonego na koniec kadencji obecnego Sejmu wynika również, że spłaca cały czas pożyczkę zaciągniętą w SKOK-u. W porównaniu do poprzedniego dokumentu zniknęła informacja o spółce Srebrna.

Kaczyński w porównaniu do poprzedniego oświadczenia majątkowego złożonego pod koniec kwietnia tego roku zaoszczędził 8 tysięcy. Wtedy miał 63 tysiące, obecnie 71 tysięcy. Jako poseł przez osiem miesięcy zarobił 63,2 tysiące złotych tytułem uposażenia. I 20 tysięcy dzięki parlamentarnej diecie. Dostaje również na konto emeryturę. W sumie, w tym roku otrzymał 45,1 tys. zł. Co miesiąc dostaje więc 5,6 tys. zł. Jest współwłaścicielem w 1/3 domu na Żoliborzu o powierzchni 150 metrów kwadratowych. Wycenił go na 1,5 mln zł.