Kaczyński uderzył w Rydzyka. Celowo wystawił na listach jedną osobę

Czy to już otwarta wojna? Na czołowych miejscach na listach wyborczych PiS do europarlamentu nie ma osób związanych ze środowiskiem ojca Tadeusza Rydzyka. A na dodatek, w jednym okręgu prezes Jarosław Kaczyński zdecydował się na kontrowersyjny ruch, który redemptoryście nie przypadnie do gustu.

Relacje między ojcem Tadeuszem Rydzykiem a prezesem PiS od jakiegoś czasu nie są najlepsze (PAP, Fot: Tomasz Gzell)

Chodzi o okręg lubelski i wystawienie posłanki Elżbiety Kruk jako jedynki na liście PiS. Parlamentarzystka w przeszłości była przewodniczącą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dała się poznać jako gorliwa obrończyni toruńskich mediów, przez co do dzisiejszego dnia, cieszy się dużą sympatią ojca Tadeusza Rydzyka. Teoretycznie duchowny więc powinien być zadowolony z takiej kandydatury. Teoretycznie...

Straszak na PiS nie wypalił

W tym samym okręgu ma startować europoseł Mirosław Piotrowski, założyciel kojarzonej z ojcem Rydzykiem partii „Europa Christi”. Partia została kilka dni temu zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Nowa inicjatywa przez wielu obserwatorów uważana była jako „straszak na PiS”. Celem miało być wymuszenie na prezesie Kaczyńskim jak najlepszych miejsc na listach wyborczych do PE i do Sejmu.

Jednak wystarczy spojrzeć na czołowe miejsca na listach, by stwierdzić, iż cel nie został osiągnięty. A dodatkowo, prezes zastosował manewr z Elżbietą Kruk, który nie przypadnie do gustu duchownemu.

– To nie przypadek, że w Lublinie jedynką jest Elżbieta Kruk. Ma za zadanie odebrać głosy Piotrowskiemu. Oboje kojarzeni są ze środowiskiem Radia Maryja. Piotrowski startując z dwójki w poprzednich wyborach dostał z list PiS więcej głosów niż Waldemar Paruch, który był jedynką. Teraz Kruk powinna zneutralizować zagrożenie ze strony Piotrowskiego – mówi nam polityk PiS z otoczenia prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Przypomnijmy, że Piotrowski dwukrotnie dostawał się z list PiS do Parlamentu Europejskiego. I dwukrotnie po objęciu mandatu europosła odcinał się od Prawa i Sprawiedliwości. Co prawda nadal zasiadał w grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, ale wystąpił z delegacji PiS. - Prezes takich sytuacji nie wybacza - mówi nam informator z PiS.

Jakiś czas temu w rozmowie z WP, europoseł zarzekał się, że będzie startował z list swojego nowego ugrupowania. Gdyby jednak nie zdązył zarejestrować list wyborczych, może skorzystać z propozycji partii Wolność Janusza Korwina – Mikke i Ruchu Narodowego. Obie partie wystawiają jedną, wspólną listę wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Piotrowski miałby otwierać ich listę właśnie na Lubelszczyźnie.

Z kolei w okręgu podlaskim i warmińsko – mazurskim prezes PiS umieścił polityka kojarzonego z toruńską rozgłośnią – byłego ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, ale na miejscu nr 2. Jedynką jest tam europoseł Karol Karski. – W tamtym okręgu PiS zdobywa w wyborach do PE jeden mandat. Tak było w 2014 r. Jurgiel raczej jest bez szans – twierdzi nasz rozmówca.

Prezes stawia na swoich

Na czołowych miejscach nie ma również europosłanki Urszuli Krupy kojarzonej z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. W 2014 roku startowała z 2 miejsca w okręgu łódzkim z list PiS. Teraz jedynką jest tam były szef MSZ Witold Waszczykowski, a dwójką rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.

Na listach nie ma też byłego ministra środowiska Jana Szyszki czy byłego marszałka Sejmu Marka Jurka. Oni też byli wymieniani jako potencjalni kandydaci do Parlamentu Europejskiego. Ich również wymieniano jako osoby z grona najbliższych współpracowników redemptorysty.

Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie szefa komitetu wykonawczego PiS Krzysztofa Sobolewskiego. Polityk odmówił.

Ujawnił natomiast, że trwają nadal negocjacje dotyczące "gorszych" miejsc na listach. - Pełne listy będą gotowe w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Niektórzy dowiedzieli się niedawno które miejsca dostali, niektórzy się zastanawiają czy je przyjąć. Niektórzy jeszcze negocjują. Pierwsze dwa miejsca na listach są definitywnie zamknięte. A poniżej tych miejsc, w niektórych okręgach sprawa jest domknięta, w innych jeszcze nie – powiedział Krzysztof Sobolewski.