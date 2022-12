Kaczyński jak Jagiełło? Tak piszą o prezesie PiS

Autorzy Karolina Wigura i Jarosław Kuisz nawiązują w komentarzu opublikowanym w sobotnim wydaniu "Tageszeitung" (TAZ) do opisanej przez Henryka Sienkiewicza w powieści "Krzyżacy" sceny przed bitwą pod Grunwaldem. Król Polski Władysław Jagiełło miał otrzymać od emisariuszy Zakonu Krzyżackiego dwa miecze jako zachętę do rozpoczęcia walki. Jak wynika z przekazów, król nie dał się sprowokować. Odpowiedział: "Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa" - czytamy w "TAZ". Sprawą dyskusyjną jest to, czy gest Krzyżaków miał być wyrazem szacunku czy raczej podstępem - zaznaczają autorzy.