Kacper Płażyński prawdopodobnie wystartuje w wyborach do Sejmu. Czeka na datę wyborów

Radny PiS w Gdańsku poinformował, że ostateczna decyzja znana będzie po oficjalnym rozpoczęciu kampanii wyborczej. Krytykował też władze Gdańska za plan obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Radny PiS skrytykował też władze Gdańska za plan obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. - Oddajemy chyba najważniejszą dla miasta rocznicę w ręce fundacji, o której niewiele wiemy. Jest zarządzana przez, nazwałbym to, dziwny ludzi. Zapraszamy do współpracy ludzi, którzy tak naprawdę wyrośli trochę, jak grzyby pod deszczu. Im więcej wiemy, tym bardziej otwieramy szeroko oczy - mówił.

- Mówimy o sytuacji, kiedy organizacja pobiera pieniądze, więc robi interes na naszej narodowej martyrologii. Obawiam się, że władze Gdańska zupełnie nie panują nad tym, z kim zaczynają współpracę i to przy tak ważnych obchodach i uroczystościach - kontynuował. Płażyński powiedział, że cała sytuacje przypomina mu Amber Gold. - Te tańce i pochody to nie był lapsus słowny czy przypadek. To było zaakceptowane. Każdy wiedział w co i z kim wchodzą władze miasta - dodał.