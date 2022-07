Już można głosować na szkoły ze swojego województwa i pomóc im wygrać dofinansowanie na projekty sportowe od P&G, Biedronki i Polskiej Fundacji Olimpijskiej

Ideą przyświecającą projektowi "Każdy Dzień na Medal" jest zachęcanie jak największej grupy dzieci i młodzieży do uprawiania sportu, do aktywności fizycznej, do realizowania zdrowego trybu życia. Wsparcie projektów sportowych, do których stworzenia zachęcono szkoły to sposób na to, by taką możliwość można było znaleźć we własnej szkole, w dużych i małych miastach, jak również w gminach wiejskich. Bo ruch i sport to zdrowie, rozwój i dobre samopoczucie.