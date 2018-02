Juncker znów to zrobił. "Ofiarą" szefa KE padł Guy Verhofstadt

Przewodniczący Komisji Europejskiej zaskoczył głównego negocjatora Brexitu "poprawiając" mu fryzurę.

Guy Verhofstadt czekał właśnie na początek debaty w Parlamencie Europejskim na temat przyszłości Europy. Jean-Claude Juncker zaskoczył go zachodząc od tyłu i mierzwiąc włosy. Poseł na szczęśliwego nie wyglądał. Co innego Juncker. W tych nastrojach przystąpili do rozmów o tworzeniu budżetu na okres po 2020 r.