Joński zdradza, kiedy chcą przesłuchać Kaczyńskiego

Joński podkreślił, że zeznania kolejnych świadków wskazują na polityczną rolę Kaczyńskiego w sprawie wyborów. - My dlatego zbieramy te wszystkie opinie, żeby zapraszając Jarosława Kaczyńskiego mieć konkretne pytania do niego - powiedział Joński. - Dlatego będzie on jednym z ostatnich świadków, ale zakładam, że to może być jeszcze w kwietniu - dodał.