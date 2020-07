Joanna Lichocka odwołana. Czy to kara za słynny gest posłanki?

Z tego 14 - a więc wszyscy posłowie opozycji - głosowało za odwołaniem posłanki, a 13 za jej pozostawieniem na stanowisku. Jeden poseł PiS musiał wstrzymać się od głosu i w ten sposób przyczynić się do usunięcia Lichockiej ze stanowiska.

Wniosek o odwołanie Lichockiej wpłynął do komisji już 5 marca. Złożył go poseł PSL Jarosław Rzepa. Była to reakcja na słynny, wulgarny gest, który Lichocka pokazała posłom opozycji w Sejmie. Posłanka tłumaczyła wówczas, że „przesuwała dwukrotnie palcem pod okiem, energicznie bo była zdenerwowana”.