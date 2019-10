Jezioro Bukowieckie. Dziadek i wnuk wypadli z łodzi. Trwa akcja poszukiwawcza

Dramat na Jeziorze Bukowieckim w pobliżu wsi Skoki. Z łodzi wypadło dwóch mężczyzn. Jeden z nich zdołał dopłynąć do brzegu, drugiego szukają strażacy i policjanci.

Do zdarzenia doszło po godzinie 6 rano. 77-latek wraz ze swoim 28-letnim wnukiem byli na rybach. W pewnym momencie łódka przewróciła się i obaj znaleźli się w wodzie - informuje PAP.

Straszy z mężczyzn zdołał o własnych siłach dopłynąć do brzegu. Pogotowie zabrało go do szpitala. Na razie nie jest znany los 28-latka - powiedziała PAP Justyna Łętowska z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.