"Jesteśmy beznadziejni". Klaudia Jachira tłumaczy, jak ciężko jest być w opozycji

- Na każdym kroku słyszę, jaka to opozycja jest zła i słaba. Jesteśmy beznadziejni. Biorę za to odpowiedzialność. Ale powiem wam szczerze, że to w końcu wy nas wybraliście - brzmi wyznanie posłanki Klaudii Jachiry z Koalicji Obywatelskiej.

Klaudia Jachira posłanka Koalicji Obywatelskiej zwraca się do wyborców: "Jesteśmy beznadziejni, ale to wy nas wybraliście (Facebook.com)