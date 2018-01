Jest tak zimno, że zwierzęta zamarzają w biegu. Szokujące nagrania

W Astanie znaleziono m.in. zamrożone króliki, psy, koty i ptaki. Potężny mróz nie ma litości dla zwierząt w Kazachstanie.

Temperatura w stolicy Kazachstanu spadła do 56 stopni poniżej zera. Serwis nur.kz zauważył, że to zimniej niż w tym samym czasie na Antarktydzie. Do sieci trafiają nagrania wideo pokazujące ofiary tych mrozów. Znaleziono m.in. zająca zamarzniętego gdy przechodził przez ogrodzenie, kota zamrożonego w trakcie załatwiania się czy psa, gdy biegł przez podwórko. Nawet ptaki nie mają szans w takich temperaturach.