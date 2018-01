Jest śledztwo ws. ataku na 14-latkę. W obronie Turczynki stanął RPO

Prokuratura Rejonowa Warszawa–Ochota rozpoczęła śledztwo ws. napaści na 14-letnią Turczynkę. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło się do prokuratury z prośbą o informacje. Jest to pierwsza interwencja RPO w tym roku.

Do zdarzenia doszło w środę na ulicy Słupieckiej w Warszawie. 14-latka wracała ze szkoły, gdy podszedł do niej około 40-letni mężczyzna. Miał wykrzykiwać rasistowskie hasła m.in. "Polska dla Polaków!". Nie wiadomo, co dokładnie zrobił napastnik, wiadomo jednak, że dopuścił się "naruszenia nietykalności cielesnej". Sprawę zgłosił ojciec dziewczynki.