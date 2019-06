Jest opinia rzecznika TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Miażdżąca

Kolejna opinia rzecznika generalnego TSUE na temat zreformowanego przez PiS wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Jewgienij Tanczew uważa, że nowo utworzona Izba Dyscyplinarna SN nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej ustanowionych prawem UE. Co więcej, skrytykował też sposób powoływania nowych członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Sędziowie, który objęły przepisy o obniżeniu wieku przechodzenia w stan spoczynku wnieśli skargę do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Po reformie wymiaru sprawiedliwości Izba ta została jednak zlikwidowana, a jej uprawnienia przejęła Izba Dyscyplinarna SN. Sąd Najwyższy zwrócił się więc z pytaniem do TSUE, czy zgodnie z prawem Unii Izba Dyscyplinarna zapewnia wystarczające gwarancje niezależności, aby te sprawy rozpoznać. "Wynika to z faktu, że grupa sędziów, którzy mogą zostać powołani przez Prezydenta RP do Izby Dyscyplinarnej, jest wyłaniana przez KRS, stanowiącą organ mający stać na straży niezależności sądów w Polsce. Niezależność KRS została z kolei podana w wątpliwość z uwagi na polskie przepisy zmieniające sposób powoływania sędziów będących członkami tego organu. O składzie KRS decydują obecnie głównie organy ustawodawcze i wykonawcze" - czytamy w opinii rzecznika.