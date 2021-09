Jesienna Wyprzedaż samochodów Superauto.pl ruszyła

Jeszcze mniej aut za jeszcze wyższą cenę

Ilość samochodów dostępnych na rynku jest coraz mniejsza, a czas oczekiwania na nowy samochód aktualnie wynosi nie 2 a czasami 6 czy nawet 8 miesięcy. W przypadku marek Premium, takich jak Mercedes, klienci zainteresowani samochodami z bieżącej oferty muszą czekać do wiosny 2022. Kryzys produkcyjny dopadł branżę motoryzacyjną, przez co wiele samochodów zalega na placach fabrycznych lub sprzedawana jest bez dodatkowego wyposażenia. Cena za taki samochód wcale nie jest niższa. Koszt produkcji, nowe normy spalin, które muszą spełnić producenci, kończąc na wzroście cen za materiały, powodują, że nowe samochody drożeją, a to dopiero początek. Od stycznia 2022 roku każdy nowy fabryczny samochód musi posiadać system kontroli prędkości, który podbiję cenę samochodu o prawie 20%. Dlaczego warto zdecydować się na zakup już teraz?