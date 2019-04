Jerzy Zięba alarmuje o nalocie na jego magazyn. Na miejscu są prokuratura i policja

Jerzy Zięba opublikował w sieci nagranie, z którego wynika, że na teren jego magazynu wkroczyła prokuratura. "Chcą zamknąć naszą działalność" - stwierdził w sieci znachor. Policja otrzymała polecenie zabezpieczenia towaru, który jest sprzedawany w sklepie internetowym alternatywnego terapeuty.

- To nie ma niczego wspólnego – zaznaczył I dodał, że "nawet towar należący do firmy amerykańskiej jest w tej chwili aresztowany przez prokuratora”.

Jerzy Zięba twierdzi, że prokuratura chce "zniszczyć jego działalność"

- I beta-karoten można podejrzewać (...) witaminę A, no wszystko można podejrzewać - uznał. Jego zdaniem jest to "niszczenie firmy z pełną premedytacją". - Mamy tu sytuację taką, gdzie zakupiliście produkty, zapłaciliście, a oni teraz chcą to zaaresztować, chcą was okraść - uznał.