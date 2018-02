"Jednoosobowe konsultacje". Zaskakujące doniesienia w sprawie ustawy o IPN

Konsultacje publiczne projektu podpisanej dziś przez prezydenta nowelizacji ustawy o IPN tak naprawdę się nie odbyły - alarmuje portal Jagiellonski24.pl. Projekt trafił tylko do jednej osoby - Macieja Świrskiego, wiceprezesa Polskiej Fundacji Narodowej.

Stało się. Prezydent Duda podpisał kontrowersyjną ustawę o IPN. Skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Odbyło się to pod osłona skandalu międzynarodowego z udziałem Polski. Nerwowo na ustawę zareagowały Izrael, USA oraz Ukraina. Z kolei, nieoczekiwanie, poparły go Rosja i Czeczenia.