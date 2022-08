Jedna z największych światowych marek powraca do Polski. "Przygotujcie się na wyjątkowe doznania".

Cirque du Soleil to gigantyczna firma, zatrudniająca ludzi z całego świata, ruszacie w trasę z konkretnym przedstawieniem i trwa ona wiele miesięcy: jak wiele osób angażuje każdy taki show, jak długi macie dzień pracy, kiedy macie wakacje?

- "Nasza trasa to około 110 pracowników. Zatrudniamy również około 80 pracowników lokalnych do załadunku i 100 do rozładunku – to zazwyczaj dwa bardzo pracowite dni. W czasie tygodnia zatrudniamy krawcowe, lokalnych runnerów, catering oraz pracowników areny i hotelu. Najlepszą częścią powrotu do Polski jest możliwość ponownej pracy z kolegami i koleżankami, z którymi współpracowaliśmy w ubiegłych latach, jak ekipa Alter Art. Długość poszczególnych dni pracy może się od siebie różnić. Dni załadunku/rozładunku to około 12 godzin, ale średnio jest to około 9 godzin dziennie. Mamy czasem dzień lub dwa, aby nacieszyć się lokalnymi widokami – tymi kulturalnymi i naturalnymi, jak Rynek w Krakowie czy wybrzeże w Gdańsku. Raz na 10 tygodni pracujących możemy przez kilka tygodni odpocząć, więc wielu z nas wraca wtedy do rodzin lub kontynuuje zwiedzanie świata." - Michael Veilleux