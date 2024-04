Jedna osoba nie żyje, trzy w szpitalu. 32-latka kierowała po alkoholu

W wyniku wypadku, do którego doszło w miejscowości Ławnica (woj. podkarpackie) zgineła jedna osoba, a trzy trafiły do szpitala. 32-letnia kobieta, która doprowadziła do wypadku, prowadziła samochód pod wpływem. Miała blisko promil alkoholu we krwi, przekazała policja.