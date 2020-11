Jarosław Sellin oraz Joanna Scheuring-Wielgus gośćmi programi "Tłit"

Co dzisiaj w programie? Wciąż trwają protesty kobiet po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji . Zmienił się jednak sposób, w jaki na te protesty reaguje policja . Funkcjonariusze używają wobec uczestników protestów gazu łzawiącego i siły fizycznej. Wiele osób zostało zatrzymanych.

Sejm przyjął w czwartek uchwałę autorstwa PiS wspierającą działania rządu w negocjacjach budżetu UE. W uchwale posłowie wyrazili wsparcie dla wstrzymania dalszych prac UE nad budżetem, by nie dopuścić do powiązania wypłat pieniędzy z przestrzeganiem zasad praworządności. Projekty opozycji, wzywające premiera Mateusza Morawieckiego do zawarcia porozumienia w sprawie budżetu Unii Europejskiej i Funduszu Odbudowy, zostały odrzucone w pierwszym czytaniu.