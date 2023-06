Jarosław Mikos nowym prezesem WeNet Group S.A.

Jarosław Mikos ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Działalność zawodową rozpoczął w 1995 roku w firmie Deloitte & Touche w Departamencie Doradztwa Gospodarczego. Od 1996 roku w Coopers & Lybrand, jako senior konsultant. W latach 1997-1999 był managerem w londyńskim biurze PwC, a następnie wicedyrektorem w Departamencie M&A i Prywatyzacji. Od 2000 roku był związany z Energis Polska, najpierw jako członek zarządu odpowiedzialny za rozwój biznesu, następnie, jako CFO a od 2002 roku CEO tej firmy. W 2005 roku doprowadził do połączenia Energis Polska z GTS Polska, w której to spółce pozostał prezesem zarządu. W latach 2006-2010 prowadził własną działalność inwestycyjną. W latach 2011-2013 był prezesem Magna Polonia, gdzie przeprowadził proces restrukturyzacji funduszu, a od 2013 do 2017 roku związany z Grupą Wirtualna Polska, jako przewodniczący rady nadzorczej oddelegowany do nadzoru nad zarządem spółki.