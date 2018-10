Jarosław Kaczyński w Radomiu. "Nie wyszło do końca w kilku miastach"

- Znacie państwo takie powiedzenie: "na pochyłą wierzbę każda koza wskoczy"? Polskie państwo dotychczas często było taką pochyłą wierzbą - powiedział podczas ogólnopolskiej konwencji wyborczej PiS w Radomiu Jarosław Kaczyński. Prezes PiS stwierdził, że należy to naprawić.

Jarosław Kaczyński podczas swojego wystąpienia podkreślił, że chce wesprzeć w II turze wyborów kandydata PiS Wojciech Skurkiewicza, tak by Radom stał się miastem nowoczesny. Zaznaczył, że obecnie "czuć w nim” lata 90. - Z, przepraszam za użycie takiego stwierdzenia, gębaczami opozycji da sobie radę jako prezydent - powiedział.

Prezes PiS uznał, że opozycja nie może pogodzić się ze słabym, jego zdaniem, wynikiem wyborów. - Nie chcą przyznać się do porażki, albo, jak to w wypadku PSL-u jest, do klęski - uznał.