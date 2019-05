Jarosław Kaczyński przypomina PO "Deklarację Krakowską". Zarzuca politykom Platformy "krzywoprzysięstwo"

- Cała polityka Platformy Obywatelskiej była jedną wielką manipulacją. Jednym wielkim wprowadzeniem społeczeństwa w błąd. I była jednocześnie polityką prowadzoną nie w polskim interesie - stwierdził Jarosław Kaczyński w Krakowie. By wytłumaczyć zebranym dlaczego tak się stało, wyprosił z sali media.

- W polityce jest pewna wartość, którą trzeba cenić bardzo wysoko i która jest, można powiedzieć, fundamentem demokracji. Tą wartością jest wiarygodność. Jeżeli ktoś zupełnie co innego głosi, a co innego robi, to wtedy cały mechanizm demokratyczny oparty na wyborze jest w gruncie rzeczy aktem manipulacji, a nie aktem, który ma wyrażać wolę społeczeństwa, czy części społeczeństwa - stwierdził Kaczyński po odczytaniu deklaracji.

- Proszę zwrócić uwagę na zakończenie tej deklaracji. Tam jest mowa o przysiędze, czyli mamy tutaj do czynienia z krzywoprzysięstwem. Oczywistym krzywoprzysięstwem. Bo nawet nie zajmując się każdym z tych punktów, to przecież wiemy, że Platforma Obywatelska w swojej działalności skręciła w lewą stronę. I to coraz bardziej radykalnie w lewą stronę i zaczęła prowadzić politykę, której celem jest implementacja, jak to się dzisiaj mówi, w Polsce tego wszystkiego, co tworzy ten potężny, antychrześcijański nurt w zachodniej Europie. I mamy z tym do czynienia także dzisiaj. Jeśli spojrzymy na tę koalicję, to naprawdę trudno o lepszy dowód - mówił prezes PiS.