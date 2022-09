Jarosław Kaczyński objeżdża Polskę Spotkanie we Wrocławiu

Jednym z głównych osiągnięć, zdaniem Kaczyńskiego, było "załatanie dziury budżetowej". - Polska była na bardzo wysokim poziomie okradana. W ciągu tych lat zgromadziliśmy dodatkowo niemal bilion złotych. To umożliwiło nam politykę społeczną - oświadczył prezes PiS. - Dzięki temu są także środki, by wzmocnić polską obronę - podkreślił. - Będziemy mieli ogromny wzrost wydatków na obronę, ale stać nas na to - mówił dalej prezes PiS.