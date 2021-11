Jarosław Kaczyński o klimacie. Ekspert odsyła go do Michała Kurtyki

"Ja rozumiem, że jest zmiana klimatu. Czy to jest tak, że to jest wina człowieka? Tego do końca nie wiemy" - powiedział we wtorek na antenie Polskiego Radia prezes PiS Jarosław Kaczyński. Do tych słów w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski odniósł się Kamil Wyszkowski z UN Global Compact w Polsce. - Prezes Jarosław Kaczyński się myli. Nie ma wiedzy. Tę wiedzę ma chociażby minister Michał Kurtyka - wskazał specjalista i dodał, że zachęca prezesa PiS, aby ten się spotkał z Kurtyką i porozmawiał z nim o klimacie. Dziennikarz WP Mateusz Ratajczak zaznaczył, że Michał Kurtyka nie jest już ministrem i może nie dojść do spotkania. Ekspert wtedy zaznaczył, że i tak można się z nim spotkać, bo on posiada dużą wiedzę o zmianie klimatu. - Wypowiedź pana prezesa definiuję jako błędną, wynikająca z braku wiedzy na ten temat - zaznaczył Wyszkowski. - Pan prezes nie jest klimatologiem, fizykiem atmosfery, hydrologiem, czy też innym specjalistą, który na zmianie klimatu się zna - wskazał gość WP.