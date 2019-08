Jarosław Kaczyński na wakacjach? Nawet w kampanii jest to możliwe

Jarosław Kaczyński co rok wyjeżdża z najbliższymi współpracownikami na krótki urlop. Tak ma być i tym razem - mimo trwającej od kilku tygodni kampanii wyborczej.

- Obawiam się, że ze względu na obowiązki i kalendarz wyborczy, taki wypoczynek prezesowi PiS nie będzie dany. Choć pewnie by się przydał. Ale, może... - uśmiecha się w rozmowie z WP wicepremier. Polityk PiS podkreśla, że partia finalizuje obecnie prace nad programem wyborczym. A w tej kwestii to prezes Kaczyński ma zdanie decydujące.

- Staramy się nie rozmawiać o polityce. Nawet nie dlatego, że ktoś o to prosi, tak po prostu wychodzi. To niesamowita okazja by oderwać się od tego, czym zajmujemy się 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Rozmawiamy o kulturze, o książkach, o filozofii. Dla mnie to wielka przyjemność, uczta - mówił nam poseł Michał Jach, uczestnik wypraw z prezesem.