Jarosław Kaczyński - ile zarabia? W ciągu ostatnich lat sporo się zmieniło

W tym miesiącu minęło 5 lat, od kiedy rządzi partia Jarosława Kaczyńskiego. Jak wyglądają finanse prezesa PiS? Okazuje się, że całkiem nieźle. Jak donosi "Super Express", na koniec 2015 roku Kaczyński miał jedynie ok. 12 tysięcy złotych oszczędności. Z jego oświadczenia majątkowego wynikało, że jest współwłaścicielem 1/3 domu o wartości 1,5 mln złotych i nie posiada żadnego mienia ruchomego, to znaczy samochodu czy luksusowych przedmiotów. Jednocześnie spłacał trzy kredyty o łącznej wartości ok. 245 tys. złotych.