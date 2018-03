Jarosław Gowin jest oburzony na krytyków premiera. "Haniebne wypaczenie"

Wicepremier Jarosław Gowin uznał, że przy okazji kryzysu polsko-izraelskiego ujawniła się ogromna skala antypolonizmu. Nie spodobała mu się również krytyka wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego nt. wydarzeń marcowych.

- To wielki historyczny gest prezydenta Dudy, co byśmy nie sądzili o komunistycznych władzach, to byli Polakami - zauważył wicepremier. I stwierdził, że interpretowanie słów o dumie z marca '68, które padły ze strony Mateusza Morawieckiego, na niekorzyść premiera, jest "haniebnym wypaczeniem".