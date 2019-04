Jarosław B. oskarżany o gwałt. Mamy nowe informacje ze śledztwa

Jak wynika z ustaleń Wirtualnej Polski, w sprawie znanego byłego piłkarza Jarosława B, śledczy na razie nie przesądzają o winie sportowca. Intensywnie jest sprawdzana wersja dotyczącą ewentualnego szantażu i próby wyłudzenia pieniędzy. Prawnicy zapewniają, że w tej sprawie doszło do brutalnego gwałtu.

Przypomnijmy, były piłkarz polskiej reprezentacji pojawił się we wtorek rano w sopockiej prokuraturze. Sprawa ma związek z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Sportowca oskarżyła 28-letnia kobieta, która miała spotkać się z nim w jednym z sopockich hoteli w nocy z piątku na sobotę. Jak ustaliła WP, Jarosław B. znał się z kobietą. To była fotomodelka z Sopotu, bywalczyni trójmiejskich klubów. Z internetu zniknęły natomiast jej strony na Facebooku, jak i na Instagramie.

Rozmawialiśmy ze śledczymi znającymi kulisy sprawy. – Kobieta opowiadała, że Jarosław B. miał przymuszać ją do seksu. Opowiadała, że była wiązana i miała być przez niego uderzana – mówi nam nasz informator, znający kulisy sprawy.

Nasz informator dodaje, że po zdarzeniu Jarosław B. miał zniknąć. – W weekend nie było go w domu, nie odbierał telefonów. Wyglądało na to, że może gdzieś się ukrywać. W poniedziałek zaczął zmieniać zdanie. Zadzwonił na policję i powiedział, że sam się zgłosi do prokuratury na przesłuchanie. Kiedy przyjechał pod komendę, wtedy został formalnie zatrzymany i doprowadzony na przesłuchanie. Na razie nie ma postawionych zarzutów – mówi nam nasze źródło.