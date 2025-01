Jakim agentem KBG był Putin? Były oficer obnażył przywódcę Rosji

- Putin ma mętne pojęcie o wywiadzie. Wielu ludzi było w służbach, tajnych wywiadach, a mimo tego, mają mętne pojęcie o tym, co robili. Gdyby był dobrym oficerem, to by nigdy nie był wysłany do NRD, tylko do Paryża czy Waszyngtonu - mówił były oficer polskiego wywiadu Aleksander Makowski w programie "Didaskalia" u Patrycjusza Wyżgi. Opinie na temat Władimira Putina, jako agenta KGB od lat wzbudzają zainteresowanie. Zdaniem Makowskiego Putin był raczej "średnim" oficerem wywiadu. Brak jest dowodów na wyjątkowe sukcesy czy spektakularne operacje w jego karierze w KGB. Praca obecnego przywódcy Kremla miała w Dreźnie charakter bardziej administracyjny i analityczny, niż operacyjny. Według naszego rozmówcy był "zbyt słaby, by wysłać go do Paryża czy Waszyngtonu" - Priorytetem był Zachód, jeśli ktoś był dobrym oficerem to jechał tam. Myślę, że dlatego Putin rzucił się na tę Ukrainę z wojskiem, zamiast powoli ją dezintegrować i rozbierać - dodał gość Patrycjusza Wyżgi. Więcej w programie "Didaskalia". Obejrzyj całą rozmowę na kanale na YouTube.