Jakie jest najzdrowsze warzywo? Ranking daje konkretną odpowiedź

Na podium znalazła się również botwina. Warzywo nie tylko wspiera układ nerwowy, ale wspomaga również leczenie anemii. Jest bogate w żelazo i witaminę C. Na czwartym miejscu uplasował się szpinak. Czyli źródło witaminy C, E oraz beta- karoten. Dostarcza do organizmu potas oraz obniża ciśnienie krwi.