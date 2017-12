Jaki tak spędził mijający rok. Internauci pod wrażeniem

Patryk Jaki walczy z "dziką" reprywatyzacją nie tylko podczas posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej. Na Facebooku pokazał zdjęcia, na których widać, że pracuje także nocami. Oglądamy rozłożone papiery, jest też on pod krawatem, dający "z siebie wszystko dla Polski". W ten sposób podsumował mijający rok.

"Skoro czas podsumowań #2017. Tak wyglądała większość naszych nocy w MS [Ministerstwie Sprawiedliwości – red.] od kiedy powstała Komisja Weryfikacyjna" – napisał wiceminister. "Póki są siły, trzeba dać wszystko z siebie dla Polski" – dodał. I opublikował kilka potwierdzających to oddanie fotografii.

Uwagę przykuwają rozłożone na dywanie dokumenty, sam polityk elegancki tak samo jak w godzinach pracy i zapisana tablica. Po komentarzach widać, że internauci są zachwyceni poświęceniem Jakiego. "Wreszcie ktoś mądry wziął się za ten kraj! Super Patryk! Polskę trzeba zmieniać, w głowie się nie mieści co tu się dzieje", "Wielki szacunek, Panie Patryku", "Wysyłamy wam dużo dobrej energii, wszyscy Polscy na Was liczą, ufamy Wam", "Panie Patryku, wszystkich tych cwaniaków na 25lat kryminału!" – to część pochlebnych wypowiedzi. Post zebrał 5 tys. polubień.