Jaki: Łamanie praworządności przez Tuska to efekt naszych zaniedbań

- To wszystko, co się dzieje, to znaczy to łamanie praworządności przez Tuska, to jest właśnie efekt naszych zaniedbań - stwierdza na to Patryk Jaki. Chwilę potem dodaje: - Kłóciliśmy się o kwestię reformy mediów, kłóciliśmy się o kwestię reformy wymiaru sprawiedliwości - oznajmia, podkreślając, że "tylko o to, o nic więcej".