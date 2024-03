Jaki broni swoich słów o PiS. "Wzmacniam obóz"

Polityk Suwerennej Polski publicznie rozliczał prezydenta i byłego premiera m.in. z niewłaściwego jego zdaniem podejścia do Unii Europejskiej. Przekonywał, że trzeba sobie zadać pytanie, "kto wewnątrz naszego obozu za to odpowiada i robić wszystko, żeby już nie miał wpływu na to po raz kolejny".