Jak zaoszczędzić na zakupach w Internecie? Jeszcze nigdy nie było to aż tak łatwe!

Wśród portali cashbackowych wyróżnia się nowopowstałe Net-Pocket. To serwis, dzięki któremu otrzymamy zwrot z zakupów w ponad 1500 sklepów. Jedyne, co musimy zrobić to zarejestrować się w serwisie i pobrać wtyczkę do przeglądarki. Wtyczka jest rozwiązaniem nadzwyczaj wygodnym - dzięki niej zobaczymy w przeglądarce Google bądź bezpośrednio na stronie sklepu oferowany cashback. Pomoże nam to w zrobieniu zakupów jak najkorzystniejszych finansowo.