"Jak w PRL". Gliński ocenił konferencję MKiDN

W czwartek odbyła się konferencja prasowa kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), które obecnie jest pod kierownictwem Bartłomieja Sienkiewicza. Piotr Gliński, poseł PiS i były minister kultury i dziedzictwa narodowego, ocenił to wydarzenie na platformie X, porównując je do praktyk z czasów PRL, kiedy to na sali obecni byli jedynie "swoi" dziennikarze.