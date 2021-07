Jak unowocześnić swoją kuchnię?

Z kolei piekarniki parowe to niezwykłe wieloczynnościowe urządzenia, w których – dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych – możemy piec i gotować na parze. Dobry piekarnik parowy to gwarancja przygotowania we własnej kuchni idealnego, chrupiącego chleba ze złocistą skórką, pachnącego ciasta drożdżowego czy wykwintnej zapiekanki au gratin. Para dodawana w początkowej fazie pieczenia sprawia, że nasze wypieki będą idealnie wyrośnięte i równomiernie wypieczone, a równocześnie idealnie wilgotne w środku. Z kolei termosonda, z której możemy skorzystać w trakcie pieczenia, gwarantuje idealną temperaturę naszych potraw. Dzięki temu nie musimy co chwilę sprawdzać, czy nasza pieczeń jest już gotowa.