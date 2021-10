12 października odbył się już po raz szósty Międzynarodowy Dzień Własnego Biznesu. Wydarzenie pod hasłem "Jak świętować, to tylko z Tobą. Bo wspólny biznes, to wspólna radość" ma na celu docenienie i wsparcie przedsiębiorców z sektora handlowo-usługowego oraz celebrowanie przedsiębiorczości. Z tej okazji od końca września w centrach 4 polskich miast: Warszawy, Poznania, Krakowa i Katowic emitowany był film, zachęcający do odwiedzenia lokalnych sklepów oraz lokali 12 października i wspólnego celebrowania Dnia Własnego Biznesu.