Jak starać się o kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny jest jednym z produktów bankowych, o którym z pewnością słyszałeś w ostatnim czasie nie raz. Promowany jest jako remedium na wszelkie problemy finansowe i sposób na pozbycie się niewygodnych zobowiązań, a na dodatek otrzymanie jednej, niższej raty.

Celem połączenia wszystkich dotychczasowych zobowiązań jednym kredytem konsolidacyjnym jest uczynienie wszystkich obecnych rat bardziej przystępnymi do spłaty. W skrócie i uproszczeniu: bank lub firma pożyczkowa spłaca nasze długi, a kwota powstałego w ten sposób kredytu konsolidacyjnego podzielona zostaje przez ilość miesięcy, w ramach których podejmujemy się go spłacać. Dzięki wydłużeniu tego okresu otrzymujemy jedną, niższą ratę, która nie będzie tak znacznie obciążać naszego budżetu. Przed podjęciem decyzji o kredycie konsolidacyjnym i podpisaniem umowy należy więc dokładnie upewnić się, że nowa rata mieści się naszych aktualnych możliwościach i naprawdę przyniesie nam ulgę. Jeśli posiadamy chwilowe lub długofalowe problemy finansowe i otrzymanie kredytu konsolidacyjnego ma być rozwiązaniem problemu ze zbyt wysokimi ratami innych zobowiązań - warto zastanowić się, na jaką kwotę możemy sobie pozwolić. Czasami wchodzenie z jednych zobowiązań w drugie, mimo potencjalnych zalet w postaci niższej raty, może bowiem prowadzić do jeszcze większych kłopotów finansowych. Konsolidacja zadłużenia często sprowadza się do zaciągnięcia jednej dużej pożyczki o niższej stopie procentowej - takie rozwiązanie ma na celu ułatwienie spłat innych, mniejszych długów: kart kredytowych, kredytów konsumpcyjnych, limitów w koncie, pożyczek ratalnych, a w niektórych przypadkach również chwilówek. Tu jednak ważna uwaga: niewiele banków podejmuje się "wrzucenia" w konsolidację zobowiązań zaciągniętych w firmach pożyczkowych, a jeżeli już, to pod warunkiem, że oprócz tego konsolidowane będzie co najmniej jedno zobowiązanie z tradycyjnego banku.