"Jak Pan śmie?!" Awantura u Rymanowskiego

"Shostak jak Jachira". Kolejna awantura w studio

Na kolejną awanturę nie trzeba było długo czekać. Przyczynkiem do niej była wypowiedź polityka PiS, który porównał kandydaturę Jany Shostak do posłanki Klaudii Jachiry. - A jeśli chodzi o tę kandydaturę, to robienie szumu i reklamy kończy się panią poseł Jachirą - stwierdził Fogiel, co natychmiast wywołało poruszenie w studio.