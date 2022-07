"Jak nie potrzebujesz cementu, to przyjedź". Gubernator Kaliningradu zaprasza turystów

"Jak nie potrzebujesz cementu"

Niedługo potem ukazał się kolejny apel gubernatora, tym razem w bardziej żartobliwym tonie. Znów wybrzmiewają w nim zapewnienia i zachęty dla turystów, by nie martwić się blokadą, bo wszystko jest w porządku. W swojej wypowiedzi gubernator nawiązuje do masowego wykupu cementu i innych materiałów budowlanych z kaliningradzkich sklepów, który miał miejsce po wprowadzeniu blokady. Władze obwodu nie widzą jednak podstaw do tego, by wpadać w panikę. Alichanow podzielił się zdaniem, które wypowiadają lokalni restauratorzy i hotelarze, gdy odpowiadają na pytanie "Jak się sprawy mają w Kaliningradzie w związku z tą blokadą?"