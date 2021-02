Jak menopauza wpływa na nasze życie?

Klimakterium jest tym okresem w życiu, którego wiele kobiet bardzo się obawia.. To czas, po którym nie do końca wiadomo czego się spodziewać – niektóre objawy są bardzo uciążliwe i to właśnie one sprawiają, że są to trudne miesiące czy nawet lata. Istnieją jednak sposoby, aby radzić sobie z danymi dolegliwościami, dzięki czemu nierzadko nie jest konieczne przyjmowanie leków. Czy menopauza rzeczywiście wpływa tak niekorzystnie na nasze życie?

Czym jest menopauza?

Menopauza to czas w życiu kiedy, występują ostatnie miesiące płodności kobiety. Poprawnie powinno się jednak podzielić ten okres aż na trzy etapy. Premenopauza objawia się tym, że miesiączki zaczynają występować nieregularnie. Później przychodzi perimenopauza (którą właśnie określa się jako klimakterium), gdy krwawienie zbliża się ku końcowi. Ostatnia faza to postmenopauza, gdy utwierdzamy się w tym, że okres właśnie całkowicie ustał, ponieważ nie pojawił się przez kolejne dwanaście miesięcy. Chociaż może się wydawać, że będzie to pewnego rodzaju ulga, to jednak występujące objawy sprawiają, że wiele kobiet zmuszonych jest to konsultacji z lekarzem, który dobierze dodatkowe leczenie hormonalne. Jego zadaniem jest sprawienie, aby uporczywe dolegliwości stały się znośne.

Kiedy pojawia się menopauza?

Wiele czynników wpływa na to, kiedy właściwie pojawia się u kobiety menopauza. Zazwyczaj są to jednak uwarunkowania genetyczne oraz predyspozycje danego organizmu. Zazwyczaj jednak klimakterium pojawia się między 45. a 55. rokiem życia. Co gdy wystąpi wcześniej? Niekiedy niektóre objawy zauważalne są już po trzydziestce, jednak jest to zjawisko bardzo niepokojące. W takim przypadku konieczne jest umówienie się na wizytę u lekarza. Nierzadko dane dolegliwości są jedynie podobne do tych, które charakteryzują okres przekwitania. Mogą natomiast mieć związek z pewnymi poważnymi chorobami, których nie należy lekceważyć.

Czy menopauza znacząco wpływa na życie kobiety?

Niestety, ale dla wielu kobiet objawy menopauzy są bardzo uciążliwe i codzienne funkcjonowanie staje się problemem. Nieregularna miesiączka to jedno, ale występujące uderzenia gorąca czy bezsenność są trudne w tolerowaniu. Występują często nagle i nie mijają przez długi czas. Dodatkowe wahanie nastroju potęguje dyskomfort i sprawia, że kobieta czuje się źle nie tylko fizycznie, ale także psychicznie. Nie oznacza to jednak, że u wszystkich pań obecne będą dokładnie te same dolegliwości. Często występują one grupowo i to w różnych konfiguracjach. Oto najczęściej spotykane objawy menopauzy:

bóle głowy,

uderzenia gorąca występujące o różnych porach dnia,

problemy z koncentracją, a nawet pamięcią,

bezsenność,

uczucie zmęczenia mimo wysypiania się,

problemy z pęcherzem (w tym nietrzymanie moczu),

różnego rodzaju zmiany skórne trudne w leczeniu,

świąd oraz suchość pochwy,

obniżone libido,

kołatanie serca,

bóle stawów,

częste wahania nastroju,

nadwrażliwość piersi,

nocne pocenie,

wzdęcia oraz gazy.

Jak zwalczać objawy menopauzy?

Menopauza jest niezwykle problematycznym okresem w życiu i wiele kobiet chciałoby przejść ją możliwie szybko. Na większość dolegliwości pomagają popularne, domowe sposoby, jednak czasami są one niewystarczające i w takim przypadku najlepsza jest konsultacja z ginekologiem lub innym specjalistą. Co może on zalecić? Zazwyczaj jest to terapia hormonalna, która wiąże się z koniecznością przyjmowania leków w różnej postaci. Ich celem jest unormowanie pracy gospodarki hormonalnej, a skutkiem tego jest rzadsze występowanie uporczywych objawów.

Jak jednak zwalczać dolegliwości samodzielnie? Najłatwiej jest rozpocząć od zmiany codziennego życia. Oznacza to, że konieczne jest wprowadzenie do diety zdrowych posiłków, które będą zawierały najważniejsze składniki i minerały mogące wspomóc nasz organizm. Ograniczyć należy produkty, które zawierają wysoką zawartość tłuszczów i zamienić je na te, w których nie brakuje błonnika. Lepiej zrezygnować ze słodyczy oraz jedzenia typu fast food. Warto również regularnie ćwiczyć i w miarę możliwości unikać stresujących sytuacji.