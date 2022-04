Jak kupić Bitcoin (BTC)?

Eksperci szacują, że na całym świecie około 100 milionów osób kupiło Bitcoina. Ta imponująca liczba wydaje się być mniejsza, jeśli porównamy ją do globalnej populacji, która wynosi 7,9 miliardów. Ale to mniej więcej tyle samo, co liczba osób, które korzystały z Internetu w 1997 roku. I zobacz, jak to się skończyło.